Period Establece el periodo temporal. bool Period( ENUM_TIMEFRAMES value // periodo temporal ) Parámetros value [in] Periodo temporal. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Nota El ajuste del periodo de tiempo es necesario si el objeto utiliza uno diferente al definido en la inicialización.