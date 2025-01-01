DocumentaciónSecciones
Period

Establece el periodo temporal.

bool  Period(
   ENUM_TIMEFRAMES  value     // periodo temporal
   )

Parámetros

value

[in]  Periodo temporal.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

El ajuste del periodo de tiempo es necesario si el objeto utiliza uno diferente al definido en la inicialización.