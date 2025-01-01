DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseEveryTick 

EveryTick

Establece la bandera "Cada tick".

void  EveryTick(
   bool    value         // bandera
   )

Parámetros

value

[in]  Valor nuevo de la bandera.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Si la bandera no se establece, el método de procesamiento solo se llama en la barra nueva del periodo de tiempo y símbolo actuales.