Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertBaseEveryTick InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic EveryTick Establece la bandera "Cada tick". void EveryTick( bool value // bandera ) Parámetros value [in] Valor nuevo de la bandera. Valor devuelto Ninguno. Nota Si la bandera no se establece, el método de procesamiento solo se llama en la barra nueva del periodo de tiempo y símbolo actuales. UsedSeries Open