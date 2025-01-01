Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores Expertos
Clases base de los Asesores Expertos
Esta sección contiene detalles técnicos que explican cómo trabajar con clases para crear y probar estrategias de trading, así como una descripción relevante de los componentes de la librería estándar de MQL5.
Utilizar estas clases le ahorrará tiempo al crear sus estrategias de trading.
La librería estándar MQL5 (en lo que a estrategias de trading se refiere) se encuentra en la carpeta Include\Expert del terminal.
Clase
Descripción
Clase base de todas las estrategias de trading
Clase base de los asesores expertos
Clase base de las señales de trading
Clase base de los Trailing Stop
Clase base de las clases de gestión del dinero