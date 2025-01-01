Clases base de los Asesores Expertos

Esta sección contiene detalles técnicos que explican cómo trabajar con clases para crear y probar estrategias de trading, así como una descripción relevante de los componentes de la librería estándar de MQL5.

Utilizar estas clases le ahorrará tiempo al crear sus estrategias de trading.

La librería estándar MQL5 (en lo que a estrategias de trading se refiere) se encuentra en la carpeta Include\Expert del terminal.