DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores Expertos 

Clases base de los Asesores Expertos

Esta sección contiene detalles técnicos que explican cómo trabajar con clases para crear y probar estrategias de trading, así como una descripción relevante de los componentes de la librería estándar de MQL5.

Utilizar estas clases le ahorrará tiempo al crear sus estrategias de trading.

La librería estándar MQL5 (en lo que a estrategias de trading se refiere) se encuentra en la carpeta Include\Expert del terminal.

Clase

Descripción

CExpertBase

Clase base de todas las estrategias de trading

CExpert

Clase base de los asesores expertos

CExpertSignal

Clase base de las señales de trading

CExpertTrailing

Clase base de los Trailing Stop

CExpertMoney

Clase base de las clases de gestión del dinero