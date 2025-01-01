//--- banderas de espera de eventos

enum ENUM_TRADE_EVENTS

{

TRADE_EVENT_NO_EVENT =0, // sin esperar eventos

TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1, // bandera que espera el evento "apertura de la posición"

TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2, // bandera que espera el evento "modificación del volumen de la posición"

TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY =0x4, // bandera que espera el evento "modificación de la orden de parada de la posición"

TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE =0x8, // bandera que espera el evento "cierre de la posición"

TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE =0x10, // bandera que espera el evento "disparar la orden de parada de la posición"

TRADE_EVENT_ORDER_PLACE =0x20, // bandera que espera el evento "colocar orden pendiente"

TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY =0x40, // bandera que espera el evento "modificación de la orden pendiente"

TRADE_EVENT_ORDER_DELETE =0x80, // bandera que espera el evento "eliminación de la orden pendiente"

TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER =0x100 // bandera que espera el evento "disparar la orden pendiente"

};