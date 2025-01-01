DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertWaitEvent 

WaitEvent

Establece la bandera de espera del evento.

void  WaitEvent(
   ENUM_TRADE_EVENTS    event         // bandera
   )

Parámetros

event

[in]  Bandera con los eventos a establecer (enumeración ENUM_TRADE_EVENTS).

Valor devuelto

Ninguno.

Banderas de eventos

//--- banderas de espera de eventos
enum ENUM_TRADE_EVENTS
  {
   TRADE_EVENT_NO_EVENT              =0,         // sin esperar eventos
   TRADE_EVENT_POSITION_OPEN         =0x1,       // bandera que espera el evento "apertura de la posición"
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2,       // bandera que espera el evento "modificación del volumen de la posición"
   TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY       =0x4,       // bandera que espera el evento "modificación de la orden de parada de la posición"
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE        =0x8,       // bandera que espera el evento "cierre de la posición"
   TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE    =0x10,      // bandera que espera el evento "disparar la orden de parada de la posición"
   TRADE_EVENT_ORDER_PLACE           =0x20,      // bandera que espera el evento "colocar orden pendiente"
   TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY          =0x40,      // bandera que espera el evento "modificación de la orden pendiente"
   TRADE_EVENT_ORDER_DELETE          =0x80,      // bandera que espera el evento "eliminación de la orden pendiente"
   TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER         =0x100      // bandera que espera el evento "disparar la orden pendiente"
  };