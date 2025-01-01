LotReverse

Obtiene el volumen de la posición opuesta.

double LotReverse(

double sl

)

Parámetros

sl

[in] Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen (en lotes) de la operación de la posición opuesta.

Nota

Obtiene el volumen de la operación de la posición opuesta (método CheckReverse(...) del objeto de gestión del dinero).

Implementación