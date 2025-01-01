DocumentaciónSecciones
Obtiene el volumen de la posición opuesta.

double  LotReverse(
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parámetros

sl

[in] Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen (en lotes) de la operación de la posición opuesta.

Nota

Obtiene el volumen de la operación de la posición opuesta (método CheckReverse(...) del objeto de gestión del dinero).

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Método que obtiene el lote de la posición opuesta.                  |
//| ENTRADA:  sl - stop loss.                                          |
//| SALIDA: lote de apertura.                                            |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }