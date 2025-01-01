DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertInitSignal 

InitSignal

Inicializa el objeto Trading Signal.

virtual bool  InitSignal(
   CExpertSignal*     signal=NULL,        // puntero
   )

Parámetros

signal

[in]  Puntero al objeto de la clase CExpertSignal (o clases derivadas).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

Si signal es NULL, se utilizará la clase CExpertSignal, que no hace nada.