Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertOpenShort 

OpenShort

Abre una posición corta.

virtual bool  OpenShort(
   double    price,    // precio
   double    sl,       // Stop Loss
   double    tp        // Take Profit
   )

Parámetros

price

[in]  Precio.

sl

[in] Precio Stop Loss.

tp

[in] Precio Take Profit.

Valor devuelto

true si la operación se ha ejecutado; en caso contrario false.

Nota

Obtiene el volumen (método LotOpenShort()) y abre una posición corta (llamando al método Sell del objeto Trade) si el volumen de trading no es igual a 0.

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Abre posición corta o establece orden limit/stop                      |
//| ENTRADA:  price - precio,                                           |
//|         sl    - stop loss,                                       |
//|         tp    - take profit.                                     |
//| SALIDA: true si la operación se ejecuta correctamente, false en caso contrario.     |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::OpenShort(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- obtiene lote para abrir
   double lot=LotOpenShort(price,sl);
//--- comprueba lote para abrir
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
  }