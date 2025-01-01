DocumentaciónSecciones
Clase CObject básica

La clase CObject es la clase base sobre la que se construye la Librería Estándar de MQL5.

Descripción

La clase CObject permite que sus descendientes formen parte de una lista enlazada. También identifica una serie de métodos virtuales para la posterior ejecución en clases descendientes.

Declaración

   class CObject

Título

   #include <Object.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

Descendientes directos

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Métodos de la clase

Atributos

 

Prev

Obtiene el valor del ítem anterior

Prev

Establece el valor del ítem anterior

Next

Obtiene el valor del elemento posterior

Next

Establece el elemento siguiente

Métodos de comparación

 

virtual Compare

Devuelve el resultado de la comparación con otro objeto

Entrada/salida

 

virtual Save

Escribe el objeto en el archivo

virtual Load

Lee el objeto del archivo

virtual Type

Devuelve el tipo del objeto

 