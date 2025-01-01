Clase CObject básica
La clase CObject es la clase base sobre la que se construye la Librería Estándar de MQL5.
Descripción
La clase CObject permite que sus descendientes formen parte de una lista enlazada. También identifica una serie de métodos virtuales para la posterior ejecución en clases descendientes.
Declaración
|
class CObject
Título
|
#include <Object.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CObject
Descendientes directos
CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Obtiene el valor del ítem anterior
|
Establece el valor del ítem anterior
|
Obtiene el valor del elemento posterior
|
Establece el elemento siguiente
|
Métodos de comparación
|
|
virtual Compare
|
Devuelve el resultado de la comparación con otro objeto
|
Entrada/salida
|
|
virtual Save
|
Escribe el objeto en el archivo
|
virtual Load
|
Lee el objeto del archivo
|
virtual Type
|
Devuelve el tipo del objeto