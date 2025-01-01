Clase CObject básica

La clase CObject es la clase base sobre la que se construye la Librería Estándar de MQL5.

Descripción

La clase CObject permite que sus descendientes formen parte de una lista enlazada. También identifica una serie de métodos virtuales para la posterior ejecución en clases descendientes.

Declaración

class CObject

Título

#include <Object.mqh>

Jerarquía de herencia CObject Descendientes directos CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Métodos de la clase