Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertInit 

Init

Método de inicialización de la instancia de la clase.

bool  Init(
   string             symbol,        // símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES    period,        // marco temporal
   bool               every_tick,    // bandera
   ulong              magic          // magia
   )

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo.

period

[in]  Marco temporal (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

every_tick

[in]  Bandera

magic

[in]  ID del Asesor Experto (Número mágico).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

Si every_tick se establece a true, entonces el método Processing() se llama en cada tick del símbolo actual. De otro modo, el método Processing() solamente se llama en la barra nueva del símbolo actual.