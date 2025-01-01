Init

Método de inicialización de la instancia de la clase.

bool Init(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

bool every_tick,

ulong magic

)

Parámetros

symbol

[in] Símbolo.

period

[in] Marco temporal (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

every_tick

[in] Bandera

magic

[in] ID del Asesor Experto (Número mágico).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

Si every_tick se establece a true, entonces el método Processing() se llama en cada tick del símbolo actual. De otro modo, el método Processing() solamente se llama en la barra nueva del símbolo actual.