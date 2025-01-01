DocumentaciónSecciones
High

Obtiene el elemento de la serie temporal High por índice.

double  High(
   int    ind         // índice
   )

Parámetros

ind

[in]  Índice del elemento.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente, devuelve el valor numérico del elemento de la serie temporal High con el índice especificado, en caso contrario devuelve EMPTY_VALUE.

Nota

El valor EMPTY_VALUE se devuelve en dos casos:

  1. La serie temporal no se utiliza (no se establece el bit correspondiente).
  2. El índice del elemento está fuera del rango.
