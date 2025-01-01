SetPriceSeries

Establece los punteros a series externas de precios.

virtual bool SetPriceSeries(

CiOpen* open,

CiHigh* high,

CiLow* low,

CiClose* close

)

Parámetros

open

[in] Puntero a la serie temporal Open.

high

[in] Puntero a la serie temporal High.

low

[in] Puntero a la serie temporal Low.

close

[in] Puntero a la serie temporal Close.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

La configuración de punteros a series temporales externas (series de precios) hace falta si el objeto utiliza series temporales del símbolo y del marco temporal diferentes a los definidos en la inicialización.