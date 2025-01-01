DocumentaciónSecciones
Establece el ID del Asesor Experto (magia).

void  Magic(
   ulong  value     // valor nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Valor nuevo del ID del Asesor Experto.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Establece el valor del ID del Asesor Experto (magia) en las siguientes clases: Trade, Signal, Money, Trailing.

Implementación

//+------------------------------------------------------------------+
//| Establece el número mágico del objeto y de sus objetos dependientes           |
//| ENTRADA:  value - nuevo valor del número mágico.                       |
//| SALIDA: no.                                                      |
//| OBSERVACIONES: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CExpert::Magic(ulong value)
  {
   if(m_trade!=NULL)    m_trade.SetExpertMagicNumber(value);
   if(m_signal!=NULL)   m_signal.Magic(value);
   if(m_money!=NULL)    m_money.Magic(value);
   if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);
//---
   CExpertBase::Magic(value);
  }