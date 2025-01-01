Spread

Obtiene el elemento de la serie temporal Spread por índice.

double Spread(

int ind

)

Parámetros

ind

[in] Índice del elemento.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente, devuelve el valor numérico del elemento de la serie temporal Spread con el índice especificado, en caso contrario devuelve EMPTY_VALUE.

Nota

El valor EMPTY_VALUE se devuelve en dos casos: