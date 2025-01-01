//+------------------------------------------------------------------+

//| Abre posición larga o establece orden limit/stop |

//| ENTRADA: price - precio, |

//| sl - stop loss, |

//| tp - take profit. |

//| SALIDA: true si se procesa la operación, false en caso contrario. |

//| OBSERVACIONES: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::OpenLong(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//--- obtiene el lote para abrir

double lot=LotOpenLong(price,sl);

//--- comprueba el lote para abrir

if(lot==0.0) return(false);

//---

return(m_trade.Buy(lot,price,sl,tp));

}