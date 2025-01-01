- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
Create
Virtuelle Methode, die eine grafische Ressource erstellt.
|
virtual bool Create(
Parameter
name
[in] Basis für den Namen der grafischen Ressource. Der Name einer Ressource wird bei der Erstellung durch das Hinzufügen eines Pseudozufallsstrings gebildet.
width
[in] Breite (Größe an der X-Achse) in Pixel.
height
[in] Höhe (Größe an der Y-Achse) in Pixel.
clrfmt
[in] Methode der Verarbeitung der Farbe. Mehr Informationen über Methoden der Verarbeitung der Farbe finden Sie in der Beschreibung der Funktion ResourceCreate().
Rückgabewert
Wenn erfolgreich — true, andernfalls — false.