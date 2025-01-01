DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCHistogramChartCreate 

Create

Virtuelle Methode, die eine grafische Ressource erstellt.                                      

 virtual bool  Create(
   const string       name,    // Name
   const int          width,   // Breite
   const int          height,  // Höhe
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt,  // Format
   )

Parameter

name

[in] Basis für den Namen der grafischen Ressource. Der Name einer Ressource wird bei der Erstellung durch das Hinzufügen eines Pseudozufallsstrings gebildet. 

width

[in]  Breite (Größe an der X-Achse) in Pixel.

height

[in]  Höhe (Größe an der Y-Achse) in Pixel.

clrfmt

[in]  Methode der Verarbeitung der Farbe. Mehr Informationen über Methoden der Verarbeitung der Farbe finden Sie in der Beschreibung der Funktion ResourceCreate().

Rückgabewert

Wenn erfolgreich — true, andernfalls — false.