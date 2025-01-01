DokumentationKategorien
Fügt eine neue Datenreihe hinzu.

 bool  SeriesAdd(
   const double&  value[],  // Werte
   const string  descr,     // Label
   const uint    clr,       // Farbe
   )

Parameter

value[]

[in] Datenreihe.

descr

[in] Label der Reihe.

clr

[in] Anzeigefarbe der Reihe.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls — false.