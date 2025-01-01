Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCHistogramChartSeriesAdd GradientBarGapBarMinSizeBarBorderCreateSeriesAddSeriesInsertSeriesUpdateSeriesDeleteValueUpdateDrawDataDrawBarGradientBrush SeriesAdd Fügt eine neue Datenreihe hinzu. bool SeriesAdd( const double& value[], // Werte const string descr, // Label const uint clr, // Farbe ) Parameter value[] [in] Datenreihe. descr [in] Label der Reihe. clr [in] Anzeigefarbe der Reihe. Rückgabewert Wenn erfolgreich true, andernfalls — false. Create SeriesInsert