CLineChart
Classe para construir curvas.
Descrição
Os métodos incluídos na classe são projetados para trabalhar com curvas no gráfico. Incluída a possibilidade de preencher uma área delimitada pela curva construída.
O código da imagem acima está abaixo.
Declaração
|
class CLineChart : public CChartCanvas
Cabeçalho
|
#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>
|
Hierarquia de herança
CLineChart
Métodos de classe
|
Method
|
Action
|
Define o sinalizador para preencher uma área sob uma curva definida pela série de dados.
|
Cria um recurso gráfico.
|
Adiciona uma nova série de dados.
|
Insere a série de dados no gráfico.
|
Atualiza a série de dados no gráfico.
|
Remove a série de dados no gráfico.
|
Atualiza um determinado valor numa determinada série.
|
Método virtual que executa a renderização da curva e todos seus elementos.
|
Método virtual que desenha uma curva para uma determinada série.
|
Calcula a área sob a curva definida pela série de dados.
|
//+------------------------------------------------------------------+