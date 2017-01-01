CLineChart
Clase para la construcción de curvas.
Descripción
Los métodos incluidos en la clase están diseñados para trabajar con las curvas en el gráfico. Se ha incluido la posibilidad de colorear la zona limitada con la curva construida.
Declaración
class CLineChart : public CChartCanvas
Encabezamiento
#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>
Jerarquía de herencia
CLineChart
Métodos de clase
Method
Action
Establece la bandera de coloreado de la zona debajo de la curva definida por la serie de datos.
Crea un recurso gráfico.
Añade una nueva serie de datos.
Inserta una serie de datos en el gráfico.
Actualiza una serie de datos en el gráfico.
Elimina una serie de datos del gráfico.
Actualiza el valor indicado en la serie indicada.
Método virtual que ejecuta el dibujado de la curva y de todos sus elementos.
Método virtual que dibuja la curva para la serie definida.
Calcula la superficie debajo de la curva definida por la serie de datos.
