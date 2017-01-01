CLineChart

Clase para la construcción de curvas.

Descripción

Los métodos incluidos en la clase están diseñados para trabajar con las curvas en el gráfico. Se ha incluido la posibilidad de colorear la zona limitada con la curva construida.

Declaración

class CLineChart : public CChartCanvas

Encabezamiento

#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>

Jerarquía de herencia CCanvas CChartCanvas CLineChart

Métodos de clase

Method Action Filled Establece la bandera de coloreado de la zona debajo de la curva definida por la serie de datos. Create Crea un recurso gráfico. SeriesAdd Añade una nueva serie de datos. SeriesInsert Inserta una serie de datos en el gráfico. SeriesUpdate Actualiza una serie de datos en el gráfico. SeriesDelete Elimina una serie de datos del gráfico. ValueUpdate Actualiza el valor indicado en la serie indicada. DrawChart Método virtual que ejecuta el dibujado de la curva y de todos sus elementos. DrawData Método virtual que dibuja la curva para la serie definida. CalcArea Calcula la superficie debajo de la curva definida por la serie de datos.

Métodos heredados de la clase CCanvas CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet Métodos heredados de la clase CChartCanvas ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

Ejemplo