CLineChart
Classe permettant de dessiner des courbes.
Description
Les méthodes de cette classe permettent de travailler avec les courbes sur le graphique. Elle comprennent la possibilité de remplir la zone délimitée par la courbe dessinée.
Le code de la figure ci-dessus est fourni ci-dessous.
Déclaration
class CLineChart : public CChartCanvas
Titre
#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CLineChart
Méthodes de la classe
Méthode
Action
Définit le flag de remplissage de la zone située sous la courbe définie par la série de données.
Crée une ressource graphique.
Ajoute une nouvelle série de données.
Insère des série de données sur le graphique.
Met à jour des séries de données sur le graphique.
Supprime des séries de données du graphique.
Met à jour la valeur spécifiée dans la série spécifiée.
Methode virtuelle permettant de dessiner une courbe et tous ses éléments.
Méthode virtuelle permettant de dessiner une courbe pour les séries spécifiées.
Calcule la zone située sous la courbe définie par la série de données.
