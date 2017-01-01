CLineChart

Classe permettant de dessiner des courbes.

Description

Les méthodes de cette classe permettent de travailler avec les courbes sur le graphique. Elle comprennent la possibilité de remplir la zone délimitée par la courbe dessinée.

Le code de la figure ci-dessus est fourni ci-dessous.

Déclaration

class CLineChart : public CChartCanvas

Titre

#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>

Hiérarchie d'héritage CCanvas CChartCanvas CLineChart

Méthodes de la classe

Méthode Action Filled Définit le flag de remplissage de la zone située sous la courbe définie par la série de données. Create Crée une ressource graphique. SeriesAdd Ajoute une nouvelle série de données. SeriesInsert Insère des série de données sur le graphique. SeriesUpdate Met à jour des séries de données sur le graphique. SeriesDelete Supprime des séries de données du graphique. ValueUpdate Met à jour la valeur spécifiée dans la série spécifiée. DrawChart Methode virtuelle permettant de dessiner une courbe et tous ses éléments. DrawData Méthode virtuelle permettant de dessiner une courbe pour les séries spécifiées. CalcArea Calcule la zone située sous la courbe définie par la série de données.

Méthodes héritées de la classe CCanvas CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet Méthodes héritées de la classe CChartCanvas ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

Exemple