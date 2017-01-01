CLineChart
Класс для построения кривых.
Описание
Методы, входящие в класс, предназначены для работы с кривыми на графике. Включена возможность заливки области, ограниченной построенной кривой.
Код вышеприведенного рисунка представлен ниже.
Декларация
class CLineChart : public CChartCanvas
Заголовок
#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>
Иерархия наследования
CLineChart
Методы класса
Method
Action
Устанавливает флаг заливки области под кривой, заданной серией данных.
Создает графический ресурс.
Добавляет новую серию данных.
Вставляет серию данных на график.
Обновляет серию данных на графике.
Удаляет серию данных с графика.
Обновляет указанное значение в указанной серии.
Виртуальный метод, который выполняет отрисовку кривой и всех её элементов.
Виртуальный метод, который рисует кривую для заданной серии.
Рассчитывает площадь под кривой, заданной серией данных.
