ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasResize 

Resize

Изменяет размеры графического ресурса.

bool  Resize(
   const int  width,      // ширина
   const int  height      // высота
   );

Параметры

width

[in]  Новая ширина графического ресурса.

height

[in]  Новая высота графического ресурса.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false

Примечание

При изменении размеров предыдущее изображение не сохраняется.