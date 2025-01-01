ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasUpdate 

Update

Отображает изменения на экран.

void  Update(
   const bool  redraw=true      // флаг
   );

Параметры

redraw=true

 Флаг необходимости перерисовки чарта.