FontAngleSet

Устанавливает угол наклона шрифта.

bool  FontAngleSet(
   uint  angle      // угол
   );

Параметры

angle

[in]  Угол наклона шрифта в десятых долях градуса.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false