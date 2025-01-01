ДокументацияРазделы
LoadFromFile

Читает рисунок из BMP-файла.

bool  LoadFromFile(
   const string  filename      // имя файла
   );

Параметры

filename

[in]  Имя файла (включая расширение "BMP").

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false