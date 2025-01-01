ДокументацияРазделы
Устанавливает значение флага видимости для правой шкалы (FLAG_SHOW_SCALE_RIGHT).                          

 void  ShowScaleRight(
   const bool  flag,  // значение флага 
   )

Параметры

flag

[in] Значение флага:

  • true —  правая шкала становится видимой.
  • false — правая шкала становится невидимой.