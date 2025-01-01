ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasTextSize 

TextSize

Получает размеры текста.

void  TextSize(
   const string  text,       // текст
   int&          width,      // ширина
   int&          height      // высота
   );

Параметры

text

[in]  Текст для измерения.

width

[out]  Ссылка на переменную для возврата ширины текста.

height

[out]  Ссылка на переменную для возврата высоты текста.

Примечание

Для измерения текста используется текущий шрифт.