TextOut

Выводит текст.

void  TextOut(
   int         x,               // координата X
   int         y,               // координата Y
   string      text,            // текст
   const uint  clr,             // цвет
   uint        alignment=0      // выравнивание
   );

Параметры

x

[in]  Координата X точки привязки текста.

y

[in]  Координата Y точки привязки текста.

text

[in]  Текст для отображения.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

alignment=0

[in]  Способ привязки текста. Более подробно о способах привязки смотрите в описании функции работы с графическими объектами TextOut().

Примечание

Для вывода текста используется текущий шрифт.