TriangleAA

Рисует треугольник с использованием алгоритма сглаживания.

void  TriangleAA(
   const int   x1,                 // координата X
   const int   y1,                 // координата Y
   const int   x2,                 // координата X
   const int   y2,                 // координата Y
   const int   x3,                 // координата X
   const int   y3,                 // координата Y
   const uint  clr,                // цвет
   const uint  style=UINT_MAX      // стиль линии
   );

Параметры

x1

[in]  Координата X первой вершины треугольника.

y1

[in]  Координата Y первой вершины треугольника.

x2

[in]  Координата X второй вершины треугольника.

y2

[in]  Координата Y второй вершины треугольника.

x3

[in]  Координата X третьей вершины треугольника.

y3

[in]  Координата Y третьей вершины треугольника.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

style=UINT_MAX

[in]  Стиль линии - одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.