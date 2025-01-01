ДокументацияРазделы
ShowScaleBottom

Устанавливает значение флага видимости для нижней шкалы (FLAG_SHOW_SCALE_BOTTOM).                        

 void  ShowScaleBottom(
   const bool  flag,     // значение флага 
   )

Параметры

flag

[in] Значение флага:

  • true — нижняя шкала становится видимой.
  • false — нижняя шкала становится невидимой.