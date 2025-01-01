ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasDrawScaleRight 

DrawScaleRight

Виртуальный метод для перерисовки правой шкалы значений.                                            

 virtual int  DrawScaleRight(
   const bool  draw,  // флаг
   )

Параметры

draw

[in] Флаг, указывающий, нужно ли выполнять перерисовку шкалы.

Возвращаемое значение

Ширина шкалы значений.