ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasShowScaleLeft 

ShowScaleLeft

Устанавливает значение флага видимости для левой шкалы (FLAG_SHOW_SCALE_LEFT).                            

 void  ShowScaleLeft(
   const bool  flag,  // значение флага 
   )

Параметры

flag

[in] Значение флага:

  • true — левая шкала становится видимой.
  • false — левая шкала становится невидимой.