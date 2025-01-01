ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasPolylineThick 

PolylineThick

Рисует ломаную линию заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания.

void  PolylineThick(
   const int      &x[],          // массив координат X точек ломаной линии
   const int      &y[],          // массив координат Y точек ломаной линии
   const uint     clr,           // цвет
   const int      size,          // толщина линии
   const uint     style,         // стиль линии
   ENUM_LINE_END  end_style      // стиль концов линии
   )

Параметры

&x[]

[in]  Массив координат X точек ломаной линии.

&y[]

[in]  Массив координат Y точек ломаной линии.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

size

[in]  Толщина линии.

style

[in]  Стиль линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.

end_style

[in]  Стиль концов линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_END

 