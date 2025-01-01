ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasDrawScaleTop 

DrawScaleTop

Виртуальный метод для перерисовки верхней шкалы значений.                                              

 virtual int  DrawScaleTop(
   const bool  draw,  // флаг 
   )

Параметры

draw

[in] Флаг, указывающий, нужно ли выполнять перерисовку шкалы. 

Возвращаемое значение

Высота шкалы значений.