Accumulative

Устанавливает флаг накопления значений для серий.                                           

 void  Accumulative(
   const bool  flag=true,  // значение флага
   )

Параметры

flag=true

[in] Значение флага:

  • true — текущее значение серии заменяется суммой всех предыдущих.
  • false — стандартный режим отрисовки серий. 