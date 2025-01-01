ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasLineThickHorizontal 

LineThickHorizontal

Рисует горизонтальный отрезок произвольной линии заданной толщины со сглаживанием.

void  LineThickHorizontal(
   const int      x1,            // координата X первой точки отрезка
   const int      x2,            // координата X второй точки отрезка
   const int      y,             // координата Y отрезка
   const uint     clr,           // цвет
   const int      size,          // толщина линии
   const uint     style,         // стиль линии
   ENUM_LINE_END  end_style      // стиль концов линии
   )

Параметры

x1

[in]  Координата X первой точки отрезка.

x2

[in]  Координата X второй точки отрезка.

y

[in]  Координата Y отрезка.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

size

[in]  Толщина линии.

style

[in]  Стиль линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.

end_style

[in]  Стиль концов линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_END.

 