PolygonSmooth

Рисует  многоугольник заданной толщины с использованием двух алгоритмов сглаживания последовательно. Сначала на основе кривых Безье сглаживаются отдельные отрезки. Затем для повышения качества отрисовки к построенному из этих отрезков многоугольнику применяется растровый алгоритм сглаживания.

void  PolygonSmooth(
   int&             x[],                          // массив координат X точек многоугольника
   int&             y[],                          // массив координат Y точек многоугольника
   const uint       clr,                          // цвет
   const int        size,                         // толщина линии
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,            // стиль линии
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,     // стиль концов линии
   double           tension=0.5,                  // значение параметра сглаживания
   double           step=10                       // длина аппроксимирующих линий
   )

Параметры

&x[]

[in]  Массив координат X точек многоугольника.

&y[]

[in]  Массив координат Y точек многоугольника.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

size

[in]  Толщина линии.

style=STYLE_SOLID

[in]  Стиль линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Стиль концов линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in]  Значение параметра сглаживания.

step=10

[in]  Длина аппроксимирующих линий.

 