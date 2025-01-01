- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
PolygonSmooth
Рисует многоугольник заданной толщины с использованием двух алгоритмов сглаживания последовательно. Сначала на основе кривых Безье сглаживаются отдельные отрезки. Затем для повышения качества отрисовки к построенному из этих отрезков многоугольнику применяется растровый алгоритм сглаживания.
void PolygonSmooth(
Параметры
&x[]
[in] Массив координат X точек многоугольника.
&y[]
[in] Массив координат Y точек многоугольника.
clr
[in] Цвет в формате ARGB.
size
[in] Толщина линии.
style=STYLE_SOLID
[in] Стиль линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.
end_style=LINE_END_ROUND
[in] Стиль концов линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_END.
tension=0.5
[in] Значение параметра сглаживания.
step=10
[in] Длина аппроксимирующих линий.