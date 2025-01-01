ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasFillPolygon 

FillPolygon

Рисует закрашенный многоугольник.

void  FillPolygon(
   int&         x,      // массив с координатами X точек многоугольника
   int&         y,      // массив с координатами Y точек многоугольника
   const uint  clr      // цвет
   );

Параметры

x

[in]  Массив, содержащий координаты X точек многоугольника.

y

[in]  Массив, содержащий координаты Y точек многоугольника.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

Pie