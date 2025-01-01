ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasFontSet 

FontSet

Устанавливает текущий шрифт.

bool  FontSet(
   const string  name,        // имя
   const int     size,        // размер
   const uint    flags=0,     // флаги
   const uint    angle=0      // угол
   );

Параметры

name

[in]  Имя шрифта. Например "Arial".

size

[in]  Размер шрифта. Более подробно о специфике задания размера смотрите в описании функции TextSetFont().

flags=0

[in]  Флаги создания шрифта. Более подробно о флагах смотрите в описании функции TextSetFont().

angle=0

[in]  Угол наклона шрифта в десятых долях градуса.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false