PixelGet

Получает цвет точки с указанными координатами.

uint  PixelGet(
   const int  x,     // координата X
   const int  y      // координата Y
   );

Параметры

x

[in]  Координата X точки.

y

[in]  Координата Y точки.

Возвращаемое значение

цвет точки в формате ARGB.