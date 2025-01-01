ДокументацияРазделы
ShowFlags (метод Get)

Возвращает флаг видимости элементов графика.

 bool  ShowFlags()

Возвращаемое значение

Значение флага видимости элементов графика.

ShowFlags (метод Set)

Устанавливает флаг видимости элементов графика.                                  

 void  ShowFlags(
   const uint  flags,  // флаг
   )

Parameters

flags

[in] Значение флага видимости элементов графика.