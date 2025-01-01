ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasVScaleMin 

VScaleMin (Метод Get)

Возвращает минимум на вертикальной шкале значений.

 double  VScaleMin()

Возвращаемое значение

Минимальное значение на вертикальной шкале.

VScaleMin (Метод Set)

Устанавливает минимум на вертикальной шкале значений.                  

 void  VScaleMin(
   const double  value,    // значение на вертикальной шкале
   )

Параметры

value

[in] Минимальное значение. 