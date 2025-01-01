ДокументацияРазделы
DescriptorUpdate

Обновляет значение дескриптора серии (по заданной позиции).

 bool  DescriptorUpdate(
   const uint    pos,    // индекс
   const string  descr,  // значение
   )

Параметры

pos

[in] Индекс серии — порядковый номер её добавления, начниная с 0.

descr

[in] Значение дескриптора.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, иначе — false.