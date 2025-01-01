ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasLineAA 

LineAA

Рисует отрезок произвольной линии с использованием алгоритма сглаживания.

void  LineAA(
   const int   x1,                 // координата X
   const int   y1,                 // координата Y
   const int   x2,                 // координата X
   const int   y2,                 // координата Y
   const uint  clr,                // цвет
   const uint  style=UINT_MAX      // стиль линии
   );

Параметры

x1

[in]  Координата X первой точки отрезка.

y1

[in]  Координата Y первой точки отрезка.

x2

[in]  Координата X второй точки отрезка.

y2

[in]  Координата Y второй точки отрезка.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

style=UINT_MAX

[in]  Стиль линии - одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.