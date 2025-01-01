Пользовательская графика

В этом разделе представлены инструменты для работы с пользовательской графикой. Их использование существенно упрощает построение пользовательских графиков, рисунков и визуализацию данных.

Отдельно разработаны классы для создания графических объектов и примитивов, для отрисовки различных видов диаграмм и кривых. Реализованы различные возможности отображения объектов: изменение стиля и цвета линий, заливка, работа с сериями данных на графике и т.д.

Для того чтобы начать работать с библиотекой, достаточно прочитать статью Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R