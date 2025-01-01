ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasShowValue 

ShowValue

Устанавливает флаг видимости для  значений (FLAG_SHOW_VALUE).                                   

 void  ShowValue(
   const bool  flag,  // значение флага 
   )

Параметры

flag

[in] Значение флага:

  • true — значение становится видимым.  
  • false — значение становится невидимым.