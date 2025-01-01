ДокументацияРазделы
VScaleParams

Устанавливает параметры для вертикальной шкалы значений.

 void  VScaleParams(
   const double  max,   // максимум
   const double  min,   // минимум
   const uint    grid,  // количество делений
   )

Параметры

max

[in] Минимальное значение.

min

[in] Максимальное значение. 

grid

[in] Количество делений шкалы. 