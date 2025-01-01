- Attach
CreateBitmapLabel
Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта.
1. Создает графический ресурс в главном окне текущего чарта.
|
bool CreateBitmapLabel(
2. Создает графический ресурс с использованием идентификатора графика и номера подокна.
|
bool CreateBitmapLabel(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор чарта для создания объекта.
subwin
[in] Номер подокна чарта для создания объекта.
name
[in] Имя объекта чарта и основание для имени графического ресурса.
x
[in] Координата X точки привязки объекта на чарте.
y
[in] Координата Y точки привязки объекта на чарте.
width
[in] Ширина графического ресурса (размер по оси X) в пикселях.
height
[in] Высота графического ресурса (размер по оси Y) в пикселях.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе false
Примечание
Если используется первый вариант функции, то объект создается в главном окне текущего чарта.
Размеры объекта совпадают с размерами графического ресурса.