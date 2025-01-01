ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasCreateBitmapLabel 

CreateBitmapLabel

Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта.

1. Создает графический ресурс в главном окне текущего чарта.

bool  CreateBitmapLabel(
   const string       name,                                 // имя
   const int          x,                                    // координата X
   const int          y,                                    // координата Y
   const int          width,                                // ширина
   const int          height,                               // высота
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // формат
   );

2. Создает графический ресурс с использованием идентификатора графика и номера подокна.

bool  CreateBitmapLabel(
   const long         chart_id,                             // идентификатор чарта
   const int          subwin,                               // номер подокна
   const string       name,                                 // имя
   const int          x,                                    // координата X
   const int          y,                                    // координата Y
   const int          width,                                // ширина
   const int          height,                               // высота
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // формат
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор чарта для создания объекта.

subwin

[in]  Номер подокна чарта для создания объекта.

name

[in]  Имя объекта чарта и основание для имени графического ресурса.

x

[in]  Координата X точки привязки объекта на чарте.

y

[in]  Координата Y точки привязки объекта на чарте.

width

[in]  Ширина графического ресурса (размер по оси X) в пикселях.

height

[in]  Высота графического ресурса (размер по оси Y) в пикселях.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Способ обработки цвета. Более подробно о способах обработки цвета смотрите в описании функции ResourceCreate().

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе false

Примечание

Если используется первый вариант функции, то объект создается в главном окне текущего чарта.

Размеры объекта совпадают с размерами графического ресурса.