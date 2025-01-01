ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasTriangle 

Triangle

Рисует треугольник.

void  Triangle(
   int         x1,      // координата X
   int         y1,      // координата Y
   int         x2,      // координата X
   int         y2,      // координата Y
   int         x3,      // координата X
   int         y3,      // координата Y
   const uint  clr      // цвет
   );

Параметры

x1

[in]  Координата X первой вершины треугольника.

y1

[in]  Координата Y первой вершины треугольника.

x2

[in]  Координата X второй вершины треугольника.

y2

[in]  Координата Y второй вершины треугольника.

x3

[in]  Координата X третьей вершины треугольника.

y3

[in]  Координата Y третьей вершины треугольника.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.