TransparentLevelSet

Устанавливает уровень прозрачности.

void  TransparentLevelSet(
   const uchar  value      // значение
   );

Параметры

value

[in]  Новое значение уровня прозрачности.

Примечание

Значение 0 соответствует полной прозрачности, значение 255 - абсолютной непрозрачности.

Установка уровня прозрачности влияет на все ранее нарисованное. На последующие построения установленный уровень прозрачности не распространяется.