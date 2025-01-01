ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasDrawLegendVertical 

DrawLegendVertical

Рисует вертикальную легенду.

 int  DrawLegendVertical(
   const int  w,  // ширина
   const int  h,  // высота
   )

Параметры

w

[in] Максимальная ширина текста в легенде.

h

[in] Максимальная высота текста в легенде. 

Возвращаемое значение

Ширина легенды в пикселях.